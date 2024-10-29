...
About Brooklyn

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ

About Brooklyn
About Brooklyn

Архитектурное 3D моделирование — это ключ к успешной визуализации ваших проектов.

3D моделирование — это современный и эффективный способ представления архитектурных идей, позволяющий увидеть итоговый результат в подробностях. Мы создаем высококачественные модели, которые помогают клиентам и архитекторам лучше понять и оценить концепцию, а также выявить возможные недостатки на ранних стадиях проектирования.

About Brooklyn
About Brooklyn

Преимущества нашего 3D моделирование для Ваших архитектурных объектов

About Brooklyn
About Brooklyn

Реалистичное представление архитектуры

3D модели позволяют увидеть объект в трехмерном пространстве, что дает более точное представление о его масштабах и пропорциях.

Улучшение коммуникации

Модели служат общим языком для всех участников проекта, позволяя архитекторам, дизайнерам и клиентам обсуждать идеи более эффективно.

Легкость внесения изменений

В процессе моделирования легко вносить коррективы и экспериментировать с различными вариантами дизайна, что экономит время и ресурсы.

Экономия времени и средств

За счет детального планирования и визуализации можно избежать дорогостоящих ошибок на этапе строительства.

About Brooklyn
About Brooklyn

Описание этапов работы

Как мы оказываем услугу в области архитектурного 3D моделирования:

Консультация и обсуждение

На первом этапе мы встречаемся с клиентом для обсуждения его идей, требований и пожеланий. Это может быть как личная встреча, так и онлайн-конференция.

Сбор информации

Мы собираем все необходимые данные: чертежи, планы, фотографии, а также анализируем существующие условия и контекст.

Создание концептуальной модели

На основе собранной информации мы разрабатываем концептуальную 3D модель, которая служит основой для дальнейшей работы.

Обсуждение и корректировки

Мы представляем клиенту концепцию и обсуждаем возможные изменения. На этом этапе клиент может предложить свои идеи или внести правки.

Детализация модели

После утверждения концепции мы добавляем детали: текстуры, материалы, освещение и другие элементы, чтобы создать финальную модель.

Финальная презентация

Мы представляем готовую 3D модель в формате, удобном для клиента. Это может быть как статичное изображение, так и интерактивная анимация или виртуальный тур

Получение отзывов и доработка

После презентации мы принимаем во внимание отзывы клиента и, при необходимости, вносим финальные изменения.

About Brooklyn
About Brooklyn

Визуализируйте каждый аспект вашего проекта с помощью 3D моделирования для безошибочного планирования

About Brooklyn
About Brooklyn

связаться с нами

Есть проект на расчёт или тендер?
Заполните заявку ниже или напишите нам на new_drons@mail.ru

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Телефон: +7 495 001 46 07

 

Email: New_drons@mail.ru

Адрес: Город Санкт Петербург ул. Большая Разночинная дом 25а ЕСОД офис 322

МЫ В СОЦСЕТЯХ

РАССЧИТАТЬ ПРОЕКТ

    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    About Brooklyn
    Обсудить проект