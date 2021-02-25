Фотореалистичные

архитектурные 3D-визуализации премиум-класса

атмосферные 3d-визуализации, рендеры жилых объектов, виртуальные туры, анимация и видеоролики на их основе
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РАБОТАЕМ С ТАКИМИ ДЕВЕЛОПЕРАМИ КАК

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  • Создаем и внедряем не просто визуализации, а целые решения, которые увеличивают продажи Ваших объектов
  • Быструю и одновременно качественную работу обеспечивают 15 штатных специалистов Life Fly
  • Полностью индивидуальный подход, достигаем максимальной эффективности от нашего взаимодействия с заказчиком
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Виртуальные 3D-туры

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Ответьте на 3 простых вопроса, узнайте точную стоимость и получите скидку 13% + пробную съемку бесплатно!

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Архитектурная 3D-анимация

  • Создадим видеоролики с использованием 3d-визуализаций
  • Ваши клиенты смогут увидеть как будет выглядеть их будущий жилой комплекс с разных ракурсов
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Дней — среднее время изготовление визуализации

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Успешно созданных и внедренных визуализаций

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Опытных специалистов в штате

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Our Work
3д визуализация коттеджного поселка
Екатериновка
визуализация жк
3д визуализация жилого комплекса
Riverpark
3д панорама коттеджного посёлка
Комарово Парк
3д панорама коттеджного поселка
Екатериновка

3d-рендеры с высоты птичьего полета

  • Создадим живописные визуализации ваших объектов с высоты птичьего полета
  • Идеально для демонстрации масштабов проекта и инфраструктуры
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Before Image After Image

Экстерьерная визуализация

  • Художественные рендеры ваших объектов
  • Покажем ваш объект в разное время года при разном освещении
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связаться с нами

Есть проект на расчёт или тендер?
Заполните заявку ниже или напишите нам на new_drons@mail.ru

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Телефон: +7 (929) 265-23-38

 

Email: New_drons@mail.ru

Адрес: 6-я линия В.О., д.24, офис 416

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